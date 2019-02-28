HABER

Batman’da 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 18:29 | Son Güncelleme

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Şubat 2019 tarihinde merkez Fatih ve Pazaryeri Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 10 bin 254 litre kaçak akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 27 Şubat 2019 tarihinde merkez Fatih ve Pazaryeri Mahallelerinde bulunan 2 ayrı adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda, faturasız ve belgesiz olarak kaçak yollarla Türkiye’ye sokularak piyasaya sürülmek üzere bekletilen 10 bin 254 litre motorin türevi akaryakıt ve 3 adet elektrikli seyyar pompa ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
Camiden musluk hırsızlığı kameradaCamiden musluk hırsızlığı kamerada
Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.