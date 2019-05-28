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Batman'da 10 terör şehidi için anıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 10 kişi için valilik tarafından inşa edilen anıt, törenle açıldı.  Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan 10 kişi için valilik tarafından yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı.

Batman'da 10 terör şehidi için anıt

Reşat YİĞİZ/GERÇÜŞ (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 10 kişi için valilik tarafından inşa edilen anıt, törenle açıldı.
Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan 10 kişi için valilik tarafından yapılan anıt, düzenlenen törenle açıldı. Törene, Vali Hulusi Şahin, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, şehit yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.
Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, şehit edilenler arasında henüz adı konulmamış 1 aylık bir bebeğin olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Bu elim hadisenin 28'inci yılına giriyoruz. Ahmet Bey'in bir kızı vardı, bir aylıktı, kundaktaydı ve henüz ismi konmamıştı. O, kundakta ismi konmamış bebeğimizin ismi şehit olduktan sonra kondu ve ona Ayşe ismini verdiler. Eğer Ayşe ölmemiş olsaydı bu gün 28 yaşında genç bir kadın olacaktı. Belki de evlenecekti, çocukları olacaktı ve hayata umutla bakacaktı. Bu çocuklarımızın hayatlarını ellerinden aldılar. Hiçbir kabahatleri yoktu. Onlara bu hayatı çok gördüler. Roket atarak, haince ve alçakça evlerinde en feci şekilde yakarak şehit ettiler. Bugün aynı adamlar televizyonlarda akşamları boy gösteriyorlar. İnsan haklarından ve adaletten bahsediyorlar. Peki, bu çocuklarımızın yaşama hakkı yok muydu, bu çocuklarımızın kabahati neydi? Bu çocuklarımız sizin neyinizi elinizden aldılar da, çocuklarımıza bunu reva gördünüz? Terörün amacı sindirme ve korku yaratarak kendine alan açmaktır. Hiçbir kutsalları da olmadığının en iyi örneği Batman ilinin Gercüş ilçesinin Seki köyünde yaptıklarıdır" dedi.

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Batman'da 10 terör şehidi için anıtBatman'da 10 terör şehidi için anıtBatman'da 10 terör şehidi için anıtBatman'da 10 terör şehidi için anıt

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