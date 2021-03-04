Batman’da 11 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve düzenlenen baskında 11 kilo 250 gram kubar esrar maddesi, 4 kök kenevir ve 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışma sonucunda bir evde yapılan aramada 11 kilo 250 gram kubar esrar maddesi, 4 kök kenevir ve 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilişkili bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

