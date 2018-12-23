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Batman'da 12 yıllık kan davası barışla bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 13:19 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, Bediz ve Obay aileleri arasında 12 yıl önce çıkan kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından başlayan kan davası, Vali Hulusi Şahin'in girişimi sonucu tarafların barışmasıyla bitirildi.

Batman'da 12 yıllık kan davası barışla bitti

BEŞİRİ (Batman), (DHA) - BATMAN'ın Beşiri ilçesinde, Bediz ve Obay aileleri arasında 12 yıl önce çıkan kavgada 1 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından başlayan kan davası, Vali Hulusi Şahin'in girişimi sonucu tarafların barışmasıyla bitirildi.
Beşiri'ye bağlı Alaca köyünde, 2006'da Obay ve Bediz aileleri arasında çıkan kavgada Bediz ailesinden birinin ölümüyle başlayan kan davasının son bulması için Vali Hulusi Şahin ile Beşiri Kaymakamı Mustafa Maslak, ailelerin büyükleriyle görüştü. Girişimler sonucu aileler barışı kabul etti. Bunun üzerine Rıdvan köyünde barış yemeği verildi. Vali Şahin, husumetli aileler ve kanaat önderlerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla verilen yemekte; taraflar el sıkışıp, barıştı.
Vali Şahin, Obay ve Bediz ailelerinin barışması için çaba sarf eden herkese teşekkür ettiğini söyledi. Barışın hayırlı olmasını dilediğini kaydeden Şahin, "Bu barış organizasyonunu yapan Hamidi ailesine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir hayra vesile oluyorlar. Küskün olan iki ailemizin liderlerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendileri çocuklarına ve torunlarına çok güzel bir miras bırakıyorlar. Barışı miras bırakıyorlar. Bizler kardeşiz, hepimiz Adem peygamberin çocukları olarak yaratıldık. Fıtrattan kardeşiz ayrıca Müslüman olarak kardeşiz. Kardeş, kardeşin hakkına hukukuna sahip çıkar. Kardeş, kardeşin hatasını yeri geldiğinde affeder. Kardeş, kardeşler arasındaki huzursuzluğu da arabuluculuk yaparak düzeltir. Bizim iman ettiğimiz Kur'an'ın emrini, peygamber efendimizin yaptığını yapalım. Veda Hutbesi'nde 'Ben kan davalarını kaldırdım, ilk kaldırdığım kan davası da akrabamın kan davasıydı' diyor. Biz de burada peygamberimizin gerçek sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Bir kırgınlığı kalıcı ve bir daha geri dönmeyecek şekilde ortadan kaldırıyoruz. Bu kırgınlığın bir daha bu topraklarda yeşermemesi dileği ile hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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Batman'da 12 yıllık kan davası barışla bittiBatman'da 12 yıllık kan davası barışla bittiBatman'da 12 yıllık kan davası barışla bittiBatman'da 12 yıllık kan davası barışla bitti

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