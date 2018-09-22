Batman'da 13 gündür kayıp olan 78 yaşındaki kişi bulundu

Batman'da 13 gündür kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki işitme engelli Necim Yıldırım, yakınları ve polisin çalışması sonucu bulundu.
Batman'da 13 gün önce Kültür Mahallesi 2626 Sokak'taki evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ın yapılan çalışmalar sonucu Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret beldesindeki bir medresede olduğu belirlendi.
Yakınları tarafından Batman'daki evine getirilen Yıldırım'ın oğlu Mehmet Metin Yıldırım, 13 gün sonra babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Yıldırım, cep telefonu ve işitme cihazını evde bırakarak, kimseye haber vermeden evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan çocukları Mehmet Metin Yıldırım ve Fatma Narin polise başvurmuş, Yıldırım'ın bulunması için çalışma başlatılmıştı.
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