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Batman'da 135 kilo esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 12:20 | Son Güncelleme

BATMAN'da polisin durdurup arama yaptığı araçta 135 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Batman'da 135 kilo esrar ele geçirildi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da polisin durdurup arama yaptığı araçta 135 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri, sürücüsü ve plakası açıklanmayan aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında 135 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el konulurken sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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