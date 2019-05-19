Batman'da, 19 Mayıs coşkusu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, kentteki Atatürk Parkı'nda valilik tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Batman Belediye Başkan Vekili İlhami Kuyumcu, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Kutlamalara, öğrencilerin şiir okunmasıyla devam edildi. Tören alanında gençlerin gösterileri, büyük beğeni toplarken, tören geçişinin ardından etkinlik sona erdi.

FOTOĞRAFLI



