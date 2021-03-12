HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı

Batman’da 2 kardeşin öldüğü kazada okul müdürleri görevden alındı

12.03.2021 15:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından iki okulun müdürleri ile müdür yardımcıları görevlerinden alındı.Sason ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı.

Batman’ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği ve 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından iki okulun müdürleri ile müdür yardımcıları görevlerinden alındı.
Sason ilçesinde geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetmiş, 24 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü ve müdür yardımcısı ile Sason Anadolu Lisesi müdürü ve müdür yardımcısının görevden alındığı öğrenildi. Görevden alınan okul idarecileri hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Jandarma astsubay alımı ne zaman?Jandarma astsubay alımı ne zaman?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Hafta sonu berberler açık mı? Cumartesi ve pazar berberler açık olacak mı?

Hafta sonu berberler açık olacak mı?

Yakup Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Korkunç olay! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Salih Memişoğlu'nun hayatını kaybettiği olayda yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Jandarma astsubay alımı 2021 ne zaman? 1640 astsubay alımı başvuru şartları belli oldu!

Jandarma astsubay alımı ne zaman?

İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimi! Araçlar didik didik arandı

Yer: İstanbul! Çok sayıda polis katıldı, araçlar didik didik arandı

'Ormanın hayaleti' olarak bilinen vaşak, Kahramanmaraş'ta görüntülendi

'Ormanın hayaleti' o ilimizde görüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.