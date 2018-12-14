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Batman'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

BATMAN Petrolkent Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 öğrenci yaralandı.

Batman'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN Petrolkent Mahallesi'nde öğrencileri taşıyan 2 servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 öğrenci yaralandı.
Merkez Petrolkent Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, 72 C 216 plakalı servis minibüsü ile plakası tespit edilemeyen başka bir öğrenci servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Minibüsler duvara çarptıktan sonra durdu. Kazada araçlarda bulunan öğrencilerden 8'i yaralandı. Ambulanslar ile Batman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı öğrenciler, tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Batman'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralıBatman'da 2 öğrenci servisi çarpıştı: 8 yaralı

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