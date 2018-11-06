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Batman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 23:53 | Son Güncelleme

Batman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HPZ 55 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 KC 4747 plakalı otomobil Suçeken köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Hasankeyf Kaza

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