Batman'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 HPZ 55 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 KC 4747 plakalı otomobil Suçeken köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
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