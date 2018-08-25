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Batman'da 2 yıl aradan sonra kayıp yakınlarından ilk açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

Batman'da 2 yıl aradan sonra kayıp yakınlarından ilk açıklama Batman'da kayıp yakınları, İnsan Hakları Derneği yöneticileriyle birlikte 2 yıl aradan sonra ilk kez basın açıklaması yaparak, kayıp yakınlarının bulunması çağrısı yaptı.

BATMAN Batman'da 2 yıl aradan sonra kayıp yakınlarından ilk açıklama HD Haber-Kamera Reşat YİĞİZBATMAN, (DHA)-Batman'da 2 yıl aradan sonra kayıp yakınlarından ilk açıklama Batman'da kayıp yakınları, İnsan Hakları Derneği yöneticileriyle birlikte 2 yıl aradan sonra ilk kez basın açıklaması yaparak, kayıp yakınlarının bulunması çağrısı yaptı. İHD Batman Şubesi, OHAL nedeniyle yasaklanan ve en son 28 Ekim 2016 tarihinde yaptıkları oturma eylemi ve basın açıklamasını, 2 yıl aradan sonra ilk kez verilen izinle bugün yaptı. Gülistan caddesinde toplanan ve aralarında HDP Batman Milletvekilleri Feleknaz Uca ve Mehmet Şükrü Tirki ile İHD yöneticilerinin de bulunduğu kayıp yakınları, Kayıplar bulunsun, failler yargılansın yazıl ve kayıp kişilerin fotoğraflarının bulunduğu afişi açtı. Burada bir konuşma yapan İHD Batman Şube Başkanı Av. Devran Yıldız, OHAL nedeniyle yasaklanan eylemlerine yeniden izin verildiğini hatırlatarak, OHAL nedeniyle 28 Ekim 2016 yılından beri eylemlerimize izin verilmedi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra 404'üncü eylemimizi gerçekleştirdik dedi. Daha sonra hazırlanan basın açıklamasını okuyan İHD Batman Şube yöneticisi Zeki Tangüner, Cumartesi annelerinin, insanlarının, '700 haftadır bitmedi bekleyişim, eksilmedi özlemim, tükenmedi umudum, kaybolmadı inancım, azalmadı direncim, solmadı karanfilim' diyerek Galatasaray'a çıkışı bu yüzdendir. Gözaltında kayıplara karşı mücadele yürüten bizler, hakikat adına, adalet adına, vicdan ve özgürlük onuru adına mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızı unutmayacağız diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından kalabalık grup, 5 dakikalık oturma eylemi yaparak olaysız bir şekilde dağıldı.

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