HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı

Batman’da 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı

15.03.2021 13:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batman’da 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı

Batman’da 4 farklı ilde işlediği suçlardan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Batman’da 4 farklı ilde işlediği suçlardan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masasınca konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl hapis cezası, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 1 yıl hapis cezası, Denizli Asliye Ceza İlamat Masasınca nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl hapis cezası, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 4 ay hapis cezası, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosunca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay hapis cezası, İstanbul Asliye Ceza İlamat Masasınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 ay hapis cezası, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 4 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 15 dosyadan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, Batman’da polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman’da 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Fenerbahçe itiraz etti, gol geçerli sayıldı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Oğlunun çekmek isterken öyle bir detay paylaştı ki...

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Sakarya’da engelli kıza cinsel istismarda anne, baba, 2 amca ve sevgili tutuklandı

Engelli kız yaptıkları mide bulandırdı! Anne, baba, 2 amca...

Korkunç olay! Babasını öldürüp okula gitti

Korkunç olay! Babasını öldürüp okula gitti

Arkadaşlarına kabusu yaşattılar! İlk önce dövüp, gasp ettiler sonra da etiket giydirip şantaj yaptılar

Arkadaşlarını ilk önce dövüp, gasp ettiler sonra da etiket giydirip...

Trabzon'u üzüntüye boğan ölüm! Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti

Bir kenti üzüntüye boğan ölüm! Prof. Dr. İlker Mataracı hayatını kaybetti

4 gündür kayıp! Üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

4 gündür kayıp! Üniversite öğrencisi her yerde aranıyor

İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet Ramazan takvimini açıkladı

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.