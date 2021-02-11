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  4. Batman’da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Batman’da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

11.02.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Batman’da 220 bin lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi

Batman’da jandarma tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda 29 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Batman’da jandarma tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda 29 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs gözaltına alındı.
Batman İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Jandarma ekipleri, Batman merkez ilçede bulanan bir iş yerinde yaptığı aramada yurt dışından ülkeye kaçak yollardan getirilen, piyasa değeri yaklaşık 220 bin lira olan 29 farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Söz konusu olayla ile ilişkili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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