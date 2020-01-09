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  4. Batman'da, 24 köy yolu kardan kapandı

Batman'da, 24 köy yolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:55 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kardan kapanan 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.  Sason ilçesinde kar yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Reşat YİĞİZ/SASON(Batman),(DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kardan kapanan 24 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Sason ilçesinde kar yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, kardan 24 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. İl Özel İdare Yol Şube Müdürü Sait Öner, 4 ayrı ekiple kar temizleme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık bin 280 kilometre yolu kardan temizledik. Ekipler, zaman zaman gece saatlerine kadar çalışmalarını sürdürüyor. Sason ilçemizde kardan kapanan 24 yerleşim biriminin yolunu temizlemek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.
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