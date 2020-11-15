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Batman’da 26 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

15.11.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Batman’da 26 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi

Batman’da bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet cep telefonu ve 22 adet aksesuar ele geçirildi.Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEİAŞ önünde durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, piyasa değeri 3 bin 500 lira olan 22 adet şarj kablosu ve adaptörü ele geçirildi.

Batman’da bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 26 adet cep telefonu ve 22 adet aksesuar ele geçirildi.
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında TEİAŞ önünde durdurulan araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan 26 adet gümrük kaçağı cep telefonu, piyasa değeri 3 bin 500 lira olan 22 adet şarj kablosu ve adaptörü ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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