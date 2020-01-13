HABER
  4. Batman’da 289 köy yolu ulaşıma kapandı

Batman’da 289 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:21 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile 289 köy yolu ulaşıma kapandı.Sason ve Kozluk’ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile köy yolları ulaşıma kapandı.

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile 289 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sason ve Kozluk’ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının tekrar açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin hummalı çalışması soncu köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Sason ve Kozluk ilçelerimizde devam eden karla mücadele çalışmaları kapsamında 132 köy ve 157 mezraa ya ait toplam bin 480 kilometre uzunluğundaki yol, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 2 köy ve 6 mezraa ya ait toplam 100 kilometre uzunluğundaki yolda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
HDP önündeki ailelerden CHP’ye tepkiHDP önündeki ailelerden CHP’ye tepki
Gönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu olduGönüllü kadınlar ördü, 750 öğrenci mutlu oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Yine paylaştı! Sevgilisinden imalı yorum

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını tabancayla rehin aldı

Bursa'da hareketli dakikalar! Tartıştığı kadını rehin aldı

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Büyükada'da 'atları geri istiyoruz' eylemi

Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Dehşet olay! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Bursa'da markete giren silahlı gaspçı, 3 bin lira ve cep telefonunu alıp kaçtı

Bir anda görünce ne yapacağını şaşırdı

Son dakika! Ankara Altındağ'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Ankara'da meydana gelen hızlı tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

Tren kazasında 9 kişi hayatını kaybetmişti! Kendini bu sözlerle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.