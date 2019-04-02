Batman'da, 3 yaşındaki Fatih kayıp (2)

ARAMAYA DALGIÇ POLİSLER DE KATILDI

Batman Kozluk'ta kaybolan 3 yaşındaki Fatih Aktoğa'nın bulunması için AFAD, UMKE, jandarma ve güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen dalgıç polisler de katıldı.

ANNESİ: KAÇIRILDI

Fatih'in annesi Nurcan Aktoğa oğlunun kaçırıldığını iddia etti. Anne Aktoğa, "Benim oğlumu kaçırdılar. Onu geri getirsinler, oğlumu bulsunlar. Benim oğlum suya gitmedi. Ne olursunuz sesimizi duyun. Benim oğlum suya girmez ki, hiç görmemiş. Üç yıldır suyun kenarından geçer ama kesinlikle suya girmez. O sudan çok korkuyor. Ben onun kaçırıldığını düşünüyorum" dedi.

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