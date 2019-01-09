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Batman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:02 | Son Güncelleme

BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 318 köy ve mezraya ulaşım sağlanamazken, Sason ilçesinde de 3 günden bu yana eğitim verilemiyor.

Batman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 318 köy ve mezraya ulaşım sağlanamazken, Sason ilçesinde de 3 günden bu yana eğitim verilemiyor.
Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Batman'da ulaşım ve eğitimde aksamalar yaşanıyor. Kar yağışının en etkili olduğu Sason ilçesinde ise 3 gündür eğitim verilemiyor. İlçeye bağlı 55 köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edilerek, köy yollarının açılması için çalışma başlattı. Kar temizleme çalışmalarının yapıldığı Dörtbölük köyünde yaşayanlar 4 gün sonra evlerinden çıkabildi. Sason ilçe merkezine bir hafta önce gelen bir grup güvenlik korucusu ise ikamet ettikleri Yiğitler köy yolunun açılmasının ardından evlerine bugün ulaşabildi.
Batman genelinde 150 köy ile 168 mezra yolunun kardan temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten İl Özel İdare Genel Sekteri Abdulkadir Özer, "Karla mücadelede ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor" dedi.

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Batman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalıBatman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalıBatman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalıBatman'da 318 köy ve mezra yolu kar nedeniyle kapalı

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