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Batman’da 4 terörist silahları ile birlikte teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 18:37 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Batman’da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Batman’da 4 teröristin silahları ile birlikte teslim olduğunu açıkladı. Teröristlerden birinin, 2018 yılında Mardin’de 8 jandarmanın şehit olduğu olayın faili olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Batman-Hasankeyf ilcesi Kelekci koyu kırsalında, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak yapmış olduğu operasyonda 4 teröristin saklandıkları sığınakta silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olduklarını açıkladı. Açıklamada, teslim olan 4 teröristten birinin 4 Ekim 2018’de Mardin Dargeçit Çelik köyü Umutlu Mahallesi’nde EYP saldırısı sonucu 8 jandarma personelinin şehit olduğu olayın faili sözde mava grubu sabotajcısı Mahir kod adlı terörist olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.

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