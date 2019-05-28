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Batman'da 4 teröristin teslim olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin, 2018'de Mardin'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu tespit edildi

Batman'da güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birisinin, 2018'de Mardin'de el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü kırsalında Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat timlerince yürütülen iç güvenlik operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, operasyon kapsamında bir sığınakta saklandıkları tespit edilen 4 terörist, silahlarıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerden birisinin, 4 Ekim 2018'de Mardin'in Dargeçit ilçesine bağlı Çelik köyü Umutlu Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen ve 8 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili, sözde "Mava Grubu" sabotajcısı "Mahir" kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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Batman Hasankeyf iç güvenlik operasyonu İçişleri Bakanlığı

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