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  4. Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

15.01.2021 13:37 | Son Güncelleme:
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Batman’da 44 düzensiz göçmen yakalandı

Batman’da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda durdurulan araçta 44 düzensiz göçmen yakalandı.Batman Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kozluk Yolu üzerinde durumundan şüphelenen bir araç durduruldu.

Batman’da göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda durdurulan araçta 44 düzensiz göçmen yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kozluk Yolu üzerinde durumundan şüphelenen bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 Afganistan, 12 Bangladeş ve 7 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. Araç şoförü hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılırken, 44 göçmenin idari işlemlerin ardından geri gönderme merkezlerine sevk edileceği öğrenildi.

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