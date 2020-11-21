HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman’da 44 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da 44 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

21.11.2020 17:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batman’da 44 kilo 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman’da bir evde düzenlenen operasyonda 44 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Batman’da bir evde düzenlenen operasyonda 44 kilo 800 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Batman kent merkezi Petrol Mahallesinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda, 21 paket halinde daralı ağırlığı 44 kilo 800 gram skunk uyuşturucu maddesi bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandıTunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Binlerce kişinin beklediği tarih açıklandıBinlerce kişinin beklediği tarih açıklandı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

Bakan Koca'da yeni açıklama: Mesaj yerini bulsun

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

'Babam ateistti' dedi ve ekledi! ''İnançsız birinin...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri dayı-yeğen çıktı

Yeni fotoğraf! İşte son hali...

Yeni fotoğraf! İşte son hali...

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

Dolandırıldığını düşünürken daha kötüsü olduğunu fark etti

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

İstanbul'da korku dolu anlar! Minibüsler alev topuna döndü

İstanbul'da korku dolu anlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne katıldı: Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde aşı mesajı

Bir ilçeyi susuz bıraktılar! Belediye Başkanı isyan etti

Bir ilçeyi susuz bıraktılar! Belediye Başkanı isyan etti

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de kahreden olay! 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

9 yaşındaki çocuktan acı haber! Ailesi sinir krizi geçirdi

Görünce inanamadılar! Farklı yüz yapısıyla doğan kuzu, 2 gün yaşayabildi

Görünce inanamadılar! Sadece 2 gün yaşayabildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.