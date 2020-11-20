Batman’da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman kent merkezinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Batman kent merkezi Korik Mahallesinde bulunan iki adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen güvenlik güçleri iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

