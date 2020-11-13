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  4. Batman’da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman’da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

13.11.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Batman’da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Batman’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Batman’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Batman merkez Çarşı Mahallesi’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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