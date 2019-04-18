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Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:44 | Son Güncelleme

Batman’a bağlı Soğuksu köyündeki araziler baraj kapaklarının açılması ve aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Batman’a bağlı Soğuksu köyündeki araziler baraj kapaklarının açılması ve aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Soğuksu köyü sakinleri yaklaşık 500 dönüm arazilerinin su altında kaldığını ve bu yıl ektikleri tüm ekinlerin zarar gördüğünü söyledi.
Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, çiftçilerin ektikleri ürünlerin su altında kalmasına neden oldu. Sağanak yağışlar nedeni ile baraj sularının çoğalması ve kapakların açılarak su tahliyesinin ekili topraklara zarar vermesi en çok çiftçiyi üzdü.
Bu yılki ekinlerinin büyük kısmının zarar gördüğünü belirten Soğuksu köyü sakinlerinden Ahmet Rüzgar, tarlalara ekinlerin ekildikten sonra aşırı yağışların olduğunu ve barajların da taştığını söyledi. Rüzgar, "20 yıldır ilk defa böyle bir durumla karşılaştık. Hiçbir zaman bu kadar suyun taştığını görmemiştik. Yaklaşık 500 dönüm arazimiz ekilmiş halde suların altında kaldı. Bunun gübresi, tohumu, mazotu hepsi zarar oldu. Tarım Bakanımızdan yardımcı olmasını istiyoruz. Bayağı bir zararımız oldu. Tahmini olarak 500 dönüm var. Dönüm başına 500 lira dersek yaklaşık 250 bin lira zararımız var. Su daha da yayılıyor. Arka kısımlara gelirse bin dönümü de bulur. Bin dönümü de nereden bakarsanız 500 bin liraya kadar yükseliyor. Önlem alınmış olsaydı belki zararımız ufak olurdu. Baraj kapaklarının kapatılmasını istiyoruz. Eğer kapanmazsa zararımız daha büyük olur. Baraj kapaklarının açılmasından dolayı bayağı zararımız oldu. Kapaklar kapatılması ve zararımızın daha da büyümemesi için onları bekliyoruz" dedi.

"Mahsulümüzün hepsi gitti, mağduruz"
Soğuksu köyündeki yaklaşık 20 ailenin geçimini sağladığı arazilerin su altında kalması nedeniyle mağdur olduklarını kaydeden İlhami Özgür isimli köylü de, "Baraj kapakları açıldığı için bütün arazilerimiz su altında kaldı. Şuanda suyun altında kalan arazi yaklaşık 20 evin geçimini sağlıyor. Her evde de 5 kişi yaşıyorsa yaklaşık 100 kişiyi etkiliyor. Bizim burada her evde 10 kişi yaşıyor. Tek geçim kaynağı bu arazimizdir. Bu arazilerimiz gittiği için mağdur olduk. Tarım bakanımızdan yardım istiyoruz. Bize yardımcı olurlarsa çok memnun kalırız. Bu seneki mahsulümüzün hepsi gitti, mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı

Batman’da 500 dönüm ekili arazi su altında kaldı
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