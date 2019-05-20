Batman'da 600 ailenin konut sevinci

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan 600 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Kurada ismi çıkanlar, büyük mutluluk yaşadı.

Batman merkez Kuyubaşı köyü mevkiinde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 600 konutun hak sahiplerinin belirmesi tören düzenlendi. Kent merkezindeki 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen ve 6 bin 600 başvurunun yapıldığı 600 konut için kuralar çekildi. Noter huzurunda çekilen kurayla belirlenen hak sahiplerinden çoğu ilk kez ev sahibi olma mutluluğunu yaşadı.

3 çocuk annesi Özlem Akkurt, ev sahibini olmanın sevincini yaşayanlar arasında oldu. 10 yıldır kiralık evde oturduğunu belirten Akkurt, "Allah bizim yüzümüze güldü. İnşallah isteyenlerin herkesin gönlüne göre versin. Evet, çok mutluyum. 10 yıldır evliyim kiradayım. Ummuyordum, beklemiyordum, çocuklarımızın yüzüne Allah güldü. Dualarım kabul oldu. Allah herkesin gönlüne göre versin" dedi.

İlk kez ev sahibi olduğunu anlatan Şevki Çelik (65) ise "Memnun oldum. Sonuçta 65 yaşımdan sonra ev sahibi olacağız. Çok sevindim, TOKİ'ye teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Noter huzurundaki ilk kurayı çeken Batman Emekliler Derneği Başkanı Hüseyin Ekmen de TOKİ tarafından Batman'da yeni konutların yapılması gerektiğini ifade ederek, "Batman’da TOKİ’nin yapacağı konutlar için 6 bin 600 kişi başvurdu. Bunların 200'e yakın kişi ev sahibi olan elendi. Batman’da 600 konut yapılacak bunları emekliler, engeliler ve gazi şehit ailelerine ile vatandaşlarda başvurdu. Konut sayısının yapılan müracaattan da beli oluyor. Bu müracaatlara göre Batman’da binlerce kişinin evsiz kirada olduğunu gösteriyor. Beklentimiz bu konut sayısının Batman için artırılmasıdır. Biran evvel 600 değil 10 bine yakın konutun Batman’a yapılması gerekiyor. Bu konutlar özelikle evi olmayanlara veriliyor, evi olanlara kesinlikle verilmiyor" diye konuştu.