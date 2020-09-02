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Batman’da 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

Batman’da düzenlenen operasyonlarda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 12 kişi tutuklandı.Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Batman’da düzenlenen operasyonlarda 80 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken 12 kişi tutuklandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 79 kilo 340 gram kubar esrar, 340 gram toz esrar, 125 gram eroin, 690 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranması bulunan 7 şahıs daha yakalanarak cezaevine gönderildi. Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.

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