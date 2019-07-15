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Batman'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

BATMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 42 metre uzunluğundaki direğe 96 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.

Batman'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 42 metre uzunluğundaki direğe 96 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.
Batman Üniversitesi'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle '15 Temmuz ihanetini unutmamak ve unutturmamak’ programı düzenlendi. Üniversitenin, Batı Raman kampüsünde yapılan programa Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Baro Başkanı Abdulhamit Çakar, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve çok sayıda yönetici katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin kampüsünde 42 metre uzunluğundaki direğe 96 metrekarelik bayrak çekildi. Bayrağın Türkiye'de göndere çekilenler arasında büyüklük bakımından 4'üncü olduğu belirtildi. T
Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, önemli ve anlamı bir günde ay yıldızlı bayrağın göndere çekilmesinde emeği geçen Rektör Durmuş ile üniversite yönetimine teşekkür etti. Vali Şahin, Türk bayrağı birlik ve bütünlüğün sembolü olduğunu belirterek, "Amerikalılar tişörtlerine, masa örtülerine hatta mayolarına bayraklarını koyuyorlar ve bunda bir beis görmüyorlar. Halbuki biz bayrağımızı yere düşürmeyiz. Sebebi ona yüklediğimiz anlamda yatıyor. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak onun için ölen varsa vatandır' diyor ya şair. Biz ona baktığımız zaman inancımızı hatırlıyoruz. Biz bayrağa baktığımız zaman milli birliğimizi hatırlıyoruz, vatanımızı hatırlıyoruz. Biz bayrağımıza baktığımız zaman onun uğrunda şehit olan milyonları hatırlıyoruz. Sadece Birinci Dünya Harbi'nde üç milyon şehit verdik, topraklarımızı savunmak için. Bayrak için biz canımızı veririz. Bir an da düşünmeyiz. Bunu en son 15 Temmuz'da gördük. Her gün yaşıyoruz. Hedefimizde ay yıldızlı bayrağımızın topraklarımız üzerinde ilelebet dalgalanmasıdır. Birliğimizin bütünlüğümüzün sembolü olan ay- yıldızlı Türk bayrağımızı bu güzel kampüse yerleştirdikleri için tekrar üniversitemize teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Batman'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladıBatman'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladıBatman'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladıBatman'da 96 metrekarelik Türk bayrağı dalgalanmaya başladı

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