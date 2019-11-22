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Batman'da adliye önündeki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan baba ve oğlu cezaevine gönderildi

Batman'da, dün adliye önünde çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında dün duruşma öncesinde adliye binası önünde çıkan, Abdulaziz Özerdem'in (30) hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A ve oğlu N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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adliye arazi Batman kavga

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