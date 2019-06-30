HABER

Batman’da "ağaçlar kitap açtı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 20:23 | Son Güncelleme

Batman Okusun Platformu üyeleri, kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki Atatürk Parkı'ndaki ağaçlara kitaplar astı

Batman Okusun Platformu üyelerince, kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla Atatürk Parkı'ndaki ağaç dallarına kitap asıldı.

Bahçelievler Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki parkta yer alan ağaçların dallarına asılan kitaplar renkli görüntüler oluşturdu. Parka gelen vatandaşlar, ağaç dallarından aldıkları kitapları okudu.

Batman Okusun Platformu Sözcüsü Osman İçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kitap okuma konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Daha önce kapalı mekanlarda benzer etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten İçer, şunları kaydetti:

"Bu bizim 17’nci etkinliğimizdir. Bundan önceki etkinliklerimizi kapalı alanlarda yapıyorduk. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için bu kez halka açık parkta yaptık. Kitaplarımızı ağaç dallarına astık. Batman halkını bu şekilde kitapla buluşturmaya çalıştık."

Kitap okumadan bir yere varılamayacağını vurgulayan İçer, her fırsatta vatandaşları kitaplarla buluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

Kitap okuyan vatandaşlardan Serhat Sevim ise yoldan geçerken ağaç dallarındaki kitapları görünce etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Platform üyelerine etkinlikten dolayı teşekkür eden Sevim, Batman'da bu gibi etkinliklerin artırılmasını istedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Denizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyorDenizde kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor
6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Parkı Batman batman okusun grubu

En Çok Okunan Haberler

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da bin adrese eş zamanlı operasyon!

Son dakika: 6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

6 Türk Libya'da alıkonuldu! Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Son dakika: Van'ın Gevaş ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

İzmir'de orman yangını! Çok sayıda ekip bölgede

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.