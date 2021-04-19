Batman’da akıllara durgunluk veren hırsızlık: 1 saat arayla aynı aracı 2 kez soydular

Batman merkez Bahçelievler Mahallesinde park halinde bulunan bir araç hırsızların hedefi oldu.

Sabah saat 05.00’da araç camını kıran hırsızlar önce cep telefonu ve dizüstü bilgisayarı çalarak olay yerinden hızla ayrıldı. Araçta başka değerli eşyaların da olduğunu düşünen hırsızlar, bir saat sonra tekrar hırsızlık yaptıkları yere geldi. Şahıslar, araçta ne var ne yok hepsini alıp kayıplara karıştı.

Olay anı bir evin güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

(İHA)

