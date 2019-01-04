HABER

Batman'da akıllı bisiklet uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:36 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kent sakinlerinin spor yapmalarına olanak sağlamak ve şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 6 bisiklet istasyonu oluşturuldu

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararnameyle görevlendirme yapılan Batman Belediyesinin, kent sakinlerinin spor yapmasına olanak sağlamak ve şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla oluşturulan 6 bisiklet istasyonu hizmete girdi.

Batman Belediyesince, Akıllı Bisiklet Projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, akıllı bisikletlerin kurulum ve montaj çalışmalarını tamamladı. Kentin farklı noktalarında kurulan 6 istasyonda kullanıma sunulmak üzere 55 akıllı bisiklet yerleştirilecek.

Batman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Veysi Güney, AA muhabirine, hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla vatandaş odaklı hizmet yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Kentte akıllı bisiklet uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Güney, projenin vatandaşların şehir içi ulaşımına alternatif sunmak ve sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlamak amacıyla uygulandığını belirtti.

Uygulama için 6 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını dile getiren Güney, "Projeyi arz talep dengesini gözeterek daha geniş alana yaymak istiyoruz. Ayrıca, vatandaşların kendilerine ait bisiklet ve motosikletlerini güvenli şekilde park edebilmeleri için kentin 8 farklı bölgesine bisiklet park alanı kurduk. Bu projenin maliyeti yaklaşık 2,5 milyon liradır." diye konuştu.

Kent sakinlerinden Celal Yılmaz da şehirde çok güzel gelişmelerin yaşandığını kaydederek, gelişmelerden çok memnun olduklarını söyledi.

Belediyenin akıllı bisiklet uygulamasının çok güzel olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu hizmetleri çok güzel karşılıyoruz. Bu uygulamadan dolayı Batman Belediyesine teşekkür ederim." dedi.

Mehmet Güneştekin de belediyeye görevlendirme yapılmadan önce hizmet göremediklerini, kentte görevlendirmenin ardından çok güzel hizmetlerin gerçekleştiğini söyledi.

Son iki yıldır "Batman" denilince akla hizmetlerin geldiğine dikkati çeken Güneştekin, "Buradan Batman halkına seslenmek istiyorum: Lütfen hizmete ve hizmeti yapana oy verelim. Devletimize ve belediyeye hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ecir Demirkıran da son yıllarda Batman'da çok ciddi anlamda gelişmelerin yaşandığını belirterek, görevlendirmeyle kentte çok büyük değişikliklerin yaşandığını kaydetti.

Demirkıran, "Tüm bunlar gelişmiş bir toplumun göstergeleridir. Bunları hükümetimizin Türkiye'nin her tarafına yaptığı güzel icraatların Batman'a yansıması olarak görüyorum. Batman, son iki yılda gerçek manada kendine layık olan hizmeti almaya başladı. Batman’a sahip çıkan Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy’a teşekkür ederim." diye konuştu.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Avcılar'da okulda bıçaklı kavga: Bir öğrenci göğsünden bıçaklandıAvcılar'da okulda bıçaklı kavga: Bir öğrenci göğsünden bıçaklandı
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sisBolu Dağı'nda kar yağışı ve sis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı bisiklet Batman

En Çok Okunan Haberler

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

G.Saray istedi, İtalya'ya gitti!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Iğdır'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

CHP Milletvekili Gürsel Erol’un annesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Sarıkamış mesajı

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yeni gelişme!

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a kötü haber!

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

Çiftlik Bank’tan sonra şimdi de 'Tanker Bank’ dolandırıcılığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.