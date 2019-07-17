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Batman’da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:55 | Son Güncelleme

Batman’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silah kavgada 1 kişi yaralandı.Edilen bilgiye göre, GAP Mahallesi’nde bulunan çay evinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Batman’da alacak-verecek kavgası: 1 yaralı

Batman’da iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silah kavgada 1 kişi yaralandı.
Edilen bilgiye göre, GAP Mahallesi’nde bulunan çay evinde iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulması ile birlikte olay yerine zırhlı araçlar eşliğinde özel harekat, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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