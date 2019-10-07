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Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Batman’da bir kuyumcunun Dubai’den getirttiği el işlemesi ve 22 ayar altından yapılan 340 bin lira değerindeki altından şal, görenleri hayrete düşürdü.Batmanlı kuyumcu Mehmet Tikiz, Dubai’den vitrini için getirttiği altın şal kadınlardan yoğun ilgi gördü.

Batman’da bir kuyumcunun Dubai’den getirttiği el işlemesi ve 22 ayar altından yapılan 340 bin lira değerindeki altından şal, görenleri hayrete düşürdü.
Batmanlı kuyumcu Mehmet Tikiz, Dubai’den vitrini için getirttiği altın şal kadınlardan yoğun ilgi gördü. 340 bin lira değerindeki 22 ayar ve el işlemeli altın şalın Türkiye’de tek olduğu öğrenildi. Altından şal ile ilgili bilgi veren Tikiz, "Altın şalı biz Dubai’den getirdik. Dükkanı açarken, farklı bir şeyle açmak istedik ve Dubai’de bir forumda bunu gördük, dikkatimizi çok çekti etki oluşturacağını düşündük. Altından şal toplam 1 kilo 200 gram, fiyatı da 340 bin lira. İnsanlar buradan geçerken bakıp fotoğraf çekiyor, merak konusu oluyor. Fiyatını soran oluyor, iddiaya giren oluyor bazen bunu bana alan olursa kesinlikle evlenirim diyen oluyor, fiyatını üç aşağı beş yukarı tahmin edenler oluyor nasıl ki bazı yerlerde fenomen insanlar oluyor ya bu da bir nevi Türkiye’nin maskotu gibi bir şey oldu. Altın şal Türkiye’de sadece bizde var. Bundan birkaç hafta öncesine kadar bir müşteri ciddi bir şekilde buraya gelip pazarlık yaptık, sevgilisinin evlilik teklifini kabul ettiğinde bunu kesinlikle alacağını söyledi şu an onu bekliyoruz" dedi.
Müşteri Zeynep Bozkurt ise, "Vitrinde altın şalı gördüm ve dikkatimi çekti fiyatını ve ağırlığının ne kadar olduğunu merak ettim ve sormak için girdiğimde 1 kilo 200 gram ve fiyatının da 340 bin lira olduğunu söylediler. Gerçekten alan var mı onu çok merak ediyorum. Biz de sadece bakmakla ve fotoğrafını çekmekle yetindik" diye konuştu.

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi

Batman’da altından yapılan şala yoğun ilgi
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