HABER

Batman'da aşiret düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

BATMAN'da Jirki aşireti mensuplarından Maşallah ile Ahmet Öztunç çiftinin düğününde yoğun katılım nedeniyle sokak trafiğe kapatılırken, geline 1 kilo altın, damada 120 bin lira takıldı.  Jirki aşiretine mensup Batman'da oturan Muğla Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Ahmet Öztunç Öztunç, hayatını Maşallah Öztunç ile birleştirdi.

Batman'da aşiret düğünü

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Jirki aşireti mensuplarından Maşallah ile Ahmet Öztunç çiftinin düğününde yoğun katılım nedeniyle sokak trafiğe kapatılırken, geline 1 kilo altın, damada 120 bin lira takıldı.
Jirki aşiretine mensup Batman'da oturan Muğla Üniversitesi İşletme bölümü mezunu Ahmet Öztunç Öztunç, hayatını Maşallah Öztunç ile birleştirdi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde oturan Jirki aşireti lideri Cemil Öter ile Mersin, Adana, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ile Kuzey Irak'ın bazı kentlerinden düğüne katılan yaklaşım 2 bin aşiret üyesi, gelenek haline getirdikleri takı ve nakdi yardımda adeta yarıştılar. Düğünün yapıldığı mahallede bir sokak trafiğe kapandı. Jirki aşiret üyelerinin giydikleri yöresel giysiler ise düğüne renk kattı. Düğüne katılanlar, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halay zincirleri oluştu.
DAMADA 120 BİN, GELİNE 1 KİLO ALTIN
Düğünün takı töreninde ise davetliler birbiriyle yarıştı. Düğünde damada 120 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı. Düğüne katılan Jirki aşireti lideri Cemil Öter, gelenek ve göreneklerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Düğünlerimizde bağışın rakamı olmaz. Herkes kendi bütçesine göre katkı amaçlı nakdi ya da takı takabiliyor. Gönülden gelen bu katkı da amaç genç çiftimize destek olmaktır. Gelenek ve göreneklerimizi Türkiye'nin dört bir yanında sürdürüyoruz" dedi. Düğün, renkli görüntülerle son buldu.

FOTOĞRAFLI

Batman'da aşiret düğünüBatman'da aşiret düğünüBatman'da aşiret düğünüBatman'da aşiret düğünü

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
Mimar Sinan Meslekî Lisesi ve ÜÇGE’den anlamlı iş birliğiMimar Sinan Meslekî Lisesi ve ÜÇGE’den anlamlı iş birliği
TVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Sokak hayvanları sorunu çözülmeliTVHB Merkez Konsey Başkanı Eroğlu: Sokak hayvanları sorunu çözülmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.