HABER

Batman’da askeri araç devrildi: 3’ü ağır 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 00:03 | Son Güncelleme

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.Edinilen bilgilere göre kaza, Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi.

Batman’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaraladı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hasankeyf yol üstü karakolu mevkiinde meydana geldi. Görevde bulunan askeri timi almaya giden Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini taşıyan askeri araç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 askeri personel yaralandı. Olay yerine giden 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler Hasankeyf Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan askerlerden durumu ağır olan 3 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi.

PARTNERYüksek yastık kullanıyorsanız dikkat! Yüksek yastık kullanıyorsanız dikkat!
Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölüPakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı haber gece yarısı geldi! Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Batman'da askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Pakistan'da güvenlik görevlilerinin aracına saldırı: 5 ölü

Bolivya’da flaş gelişme! Genelkurmay Başkanı, Morales'in istifasını istedi

Ordu istedi başkan istifa etti!

Bursa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Lüks araç alev topuna döndü!

İstanbul trafiğini kilitleyen olay! Uzun araç kuyrukları oluştu!

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

Köprülü Mehmet Paşa kimdir? Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.