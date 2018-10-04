HABER

Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Yazıişleri Müdürlerine  'Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 4 şehit, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler ve şehit sayısındaki artış nedeniyle yeniden veriyoruz.

Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (2)- Yeniden

Yazıişleri Müdürlerine
'Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 4 şehit, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler ve şehit sayısındaki artış nedeniyle yeniden veriyoruz.
---------------------
Yeniden

Arif ARSLAN- Burak EMEK- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.
Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.
Patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.
3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehitlerden 1'nin astsubay, 6'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.
​YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU
Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı.
Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımlarıAcun'a adrenalin yaşatan Şeyma Subaşı paylaşımları
Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık… Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…
Boya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralıBoya yapılan binada demir iskele çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Kediyi kurtardı, kendisi öldü!

Doktoru tekme tokat dövdüler

Doktoru tekme tokat dövdüler

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Gören kahroldu

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

Yüzleri güldüren haber! 170 bin ton bekleniyor

TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

TEM Otoyolu'na giren kedi sürücülere kabusu yaşattı!

Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…

Çorum'da bulundu! Tam 3 bin 500 yıllık…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.