Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (2)- Yeniden

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'Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 4 şehit, 5 yaralı' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler ve şehit sayısındaki artış nedeniyle yeniden veriyoruz.

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Arif ARSLAN- Burak EMEK- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlada, 1'i astsubay, 6'sı uzman çavuş, 7 asker şehit oldu, 2 asker de ağır yaralandı.

Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı araca, bugün saat 06.00 sıralarında saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.

Patlamada 4 asker şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.

3 ASKER HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerlerden 3'ü, doktorların tüm çabasına karşın, kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehitlerden 1'nin astsubay, 6'sının ise uzman çavuş olduğu bildirildi.

​YOLDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

Patlamayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde 4,5 metre çapında geniş çukurun oluştuğu görüldü. PKK'lı teröristlerin, el patlayıcıyı önceden yola tuzakladığı, kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

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