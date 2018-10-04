Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (4)

ŞEHİTLERDEN 3'ÜNÜN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 askerden 3'ünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Batman Bölge Devlet Hastanesi Morgu'nda bulunan şehit naaşları, cenaze araçları ile alınarak, uğurlama töreni için 14'üncü Hava Üs Komutanlığı'na götürüldü. Basına kapalı olarak düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğu Şevket Aksoy, kurum müdürüleri ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce Ankara'ya, Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök Eskişehir ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim'in cenazeleri Antalya'ya uğurlandı.
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