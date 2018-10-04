HABER

Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 7 şehit (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:07 | Son Güncelleme

ŞEHİTLERDEN 3'ÜNÜN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 askerden 3'ünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

ŞEHİTLERDEN 3'ÜNÜN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 7 askerden 3'ünün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.
Batman Bölge Devlet Hastanesi Morgu'nda bulunan şehit naaşları, cenaze araçları ile alınarak, uğurlama töreni için 14'üncü Hava Üs Komutanlığı'na götürüldü. Basına kapalı olarak düzenlenen uğurlama törenine, Vali Ahmet Deniz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar, Belediye Başkan Vekili Ertuğu Şevket Aksoy, kurum müdürüleri ve askeri yetkililer katıldı. Tören sonrası şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgürcan İnce Ankara'ya, Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök Eskişehir ve Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim'in cenazeleri Antalya'ya uğurlandı.

PARTNERKuş Cenneti can çekişiyor! Acil...Kuş Cenneti can çekişiyor! Acil...
AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacakAK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak
ERÜ’lü akademisyenler kamera karşısına geçtiERÜ’lü akademisyenler kamera karşısına geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan kahreden patlama haberi: 7 asker şehit

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

Kadıköy'de yol çöktü! Trafik kilitlendi!

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

AK Parti'de yerel seçim takvimi hazır! Bunu yapan aday olamayacak

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli'den 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

Bocce nasıl oynanır, neyle oynanır? (Hadi İpucu 4 Ekim 12.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.