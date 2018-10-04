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Batman'da askeri araca bombalı tuzak: 8 şehit (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 21:05 | Son Güncelleme

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit oldu.

ŞEHİT SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit oldu. Saldırıda ağır yaralanan Şen'in uçakla Ankara'daki GATA'ya getirilirken yolda şehit olduğu belirtildi. Böylece saldırıda şehit sayısı 8'e yükseldi.

Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz'ün ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

BATMAN, (DHA)

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