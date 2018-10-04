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Batman'da askeri araca saldırı

04.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Batman'da yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yedi asker yaşamını yitirdi.

Batman'da askeri araca saldırı

Batman'da zırhlı askeri aracın geçiş sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az yedi asker öldü.

Batman'a bağlı Gercüş ilçesinde askeri aracı geçiş yaptığı sırada el yapımı bir patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gercüş'te yürütülen operasyonlara askerleri taşıyan askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirildiği" ifadesine yer verildi.

Saldırıda yaralanan iki askerin tedavisi sürüyor. Yaralı askerlerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Sadırıdan PKK'yı sorumlu tutan güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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