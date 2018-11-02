Batman'da balkondan düşen kız çocuğu öldü

Batman'da, binanın 2'nci katından düşen 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki bir binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen İrem Engin (13) ağır yaralandı.
112 acil servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderilen İrem Engin'in düşme nedeni polis ekiplerince araştırılıyor.
İzmir'deki ağaçtan çıkan mantar görenleri şaşırttı
Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma!
ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Çin'in yeni oyuncağı çok konuşulacak!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum