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Batman'da balkondan düşen kız çocuğu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

Batman'da balkondan düşen kız çocuğu öldü

Batman'da, binanın 2'nci katından düşen 13 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'ndaki bir binanın 2'nci katındaki evlerinin balkonundan düşen İrem Engin (13) ağır yaralandı.

112 acil servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Engin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine gönderilen İrem Engin'in düşme nedeni polis ekiplerince araştırılıyor.

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Batman düşme

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