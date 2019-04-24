Batman'da başından silahla yaralanmış kadın bulundu

Batman Çayı kenarında başından silahla yaralanmış kadın bulundu.

Vatandaşlar merkeze bağlı Şerbetli Köyü yakınlarında Batman Çayı kenarında park halinde bulunan 72 EP 155 plakalı otomobil yakınında yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının, tabancayla başından yaralandığı belirlendi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi devam eden kadının Cemile A. (39) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

