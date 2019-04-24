HABER

Batman'da başından silahla yaralanmış kadın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 23:37 | Son Güncelleme

Batman'da başından silahla yaralanmış kadın bulundu

Batman Çayı kenarında başından silahla yaralanmış kadın bulundu.

Vatandaşlar merkeze bağlı Şerbetli Köyü yakınlarında Batman Çayı kenarında park halinde bulunan 72 EP 155 plakalı otomobil yakınında yerde hareketsiz yatan bir kadın gördü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kadının, tabancayla başından yaralandığı belirlendi.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi devam eden kadının Cemile A. (39) olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

PARTNEREşi için mevlit okuttuEşi için mevlit okuttu
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan Azez’de yaralanan polislere ziyaretEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan Azez’de yaralanan polislere ziyaret
2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman batman çayı kadın silah

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Küçükçekmece cinsel istismara karşı ayakta

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Kamyon kasasında 100 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Valilikten 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına ilişkin açıklama

Akar ve Çavuşoğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı

Ankara'da kritik toplantı! MSB'den açıklama

Anayasa Mahkemesi'nden 'sendika hakkı' kararı

AYM'den dikkat çeken 'sendika hakkı' kararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Küçükçekmece'deki iğrenç olayla ilgili açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.