Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesinde, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu, Mehmet Hasip Yalçın ve kuzeni Kasım Yalçın yaralandı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Hasip Yalçın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

