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Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

BATMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 5 kişiden Zübeyir Gerkin (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 5 kişiden Zübeyir Gerkin (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık görevlilerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Gerkin, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Gergin'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatttı.

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Batman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralıBatman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralıBatman'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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