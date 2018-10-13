Batman'da bilardo şampiyonasına 600 sporcu katıldı

BATMAN'da 5 Ekim'de başlayan ve dün akşam sona eren 3 bant bilardo şampiyonası dün akşam yapılan final maçıyla sona erdi. Finalde, rakibi Lütfi Çenet'i 33-40 yenen Turgay Orak, şampiyon oldu.

Batman'da bir haftadır devam eden ve 600 sporcunun katıldığı 3 band 3'üncü etap bilardo şampiyonasının finalinde Turgay Orak ve Lütfi Çenet kaldı. Atatürk Kapalı Spor Salonunda dün akşam yapılan müsabakalarda final maçına Batmanlılar büyük ilgi gösterdi. Final maçına Vali Ahmet Deniz, Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren ve çok sayıda bilardo severler katıldı.

Finalde rakibini Lütfi Çenet'i 33-40 yenen Turgay Orak, şampiyon oldu. Final maçının ardından şampiyon Orak, kupasını Vali Deniz'in elinden aldı. Maçlarını kazanarak kupayı almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Orak, Kazandığımız için çok mutluyum. Zor bir maçtı, önemli bir maçtı. Milli takım için de önemli bir maçtı. Çok zor bir finaldi, oyunun sonlarında hata yaptım. Ona rağmen kazandım, biraz da şans benden yanaydı. Batman'da şampiyonanın düzenlemesi isabetli olmuş. Çok güzel karşıladılar, misafirperverler. Bu benim ilk şampiyonluğum benim için çok önemliydi. Bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum dedi.

