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Batman’da bin 595 suç olayı aydınlatıldı

14.01.2021 13:23 | Son Güncelleme:
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Batman’da bin 595 suç olayı aydınlatıldı

Batman’da 2020 yılı içerisinde meydana gelen bin 595 olayın aydınlatıldığı ve 2 bin 440 şüpheli şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi.Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yanı sıra suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, kamu güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla 1 Ocak- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı.

Batman’da 2020 yılı içerisinde meydana gelen bin 595 olayın aydınlatıldığı ve 2 bin 440 şüpheli şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği bildirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde pandemi sürecinde alınan tedbirlerin yanı sıra suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, kamu güvenliği ve emniyetinin sağlanması amacıyla 1 Ocak- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Batman il genelinde 223 bin 419 şahıs ve 7 bin 881 araç sorgusu yapıldığını belirten Batman Emniyet Müdürlüğü yetkilileri; kasten yaralama, kasten öldürme, yağma, cinsel saldırı, fuhşa yer temini ve aracılık suçlarının yanı sıra, 934 hırsızlık olayı, 90 motosiklet hırsızlığı olayı, 153 yankesicilik-dolandırıcılık olayı, 145 adet çalıntı malzemenin müştekilerine teslim edilerek, toplam bin 595 olayın aydınlatıldığını belirtti.

2 bin 440 kişi adli mercilere sevk edildi
Batman’da yine çeşitli suçlara karışan bin 378 ve aranan bin 62 şahıs olarak toplam 2 bin 440 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği ifade edilirken, kayıp olarak aranan 357 şahısın da bulunduğu belirtildi.
Emniyet Müdürlüğü’nün paylaştığı bir başka bilgide ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı ile İlgili Kanuna muhalefet suçlarından, 5 adet uzun namlulu silah, 142 adet tabanca, 25 adet av tüfeği olmak üzere toplam 172 adet silah ele geçirilerek kullanıcılarına adli ve idari işlem uygulandığı kaydedildi.

Batman’da bin 595 suç olayı aydınlatıldı

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