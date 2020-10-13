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Batman’da bir ayda 157 olay aydınlatıldı, 194 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:51 | Son Güncelleme

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün bir aylık süreçte yaptığı çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün bir aylık süreçte yaptığı çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda son bir ada 157 olayın aydınlatıldığı, 194 şüphelinin de yakalandığı belirtildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir aylık çalışma verilerini kamuoyuna açıkladı. Bir aylık çalışma sonucunda 17 bin 443 şahıs ve 6 bin 133 araç sorgusunun yapıldığı kaydedildi. Toplam 157 olayın aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, 194 şahsın ise yakalandığı bildirildi.
Yapılan aramalarda ise, 4 adet uzun namlulu silah, 30 adet uzun namlulu silah fişeği, 87 adet tabanca, 494 adet tabanca fişeği, 16 adet av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 11 adet kurusıkı tabanca 194 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

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