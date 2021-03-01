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Batman’da bir gecede 3 ayrı iş yerine giren hırsızlar kameralara yakalandı

01.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Batman’da aynı gün içerisinde 3 farklı iş yerine giren hırsızlar, ellerine geçirdikleri her şeyi çaldı.

Batman’da aynı gün içerisinde 3 farklı iş yerine giren hırsızlar, ellerine geçirdikleri her şeyi çaldı. İş yeri sahipleri artan hırsızlık olaylarına tepki gösterirken, zanlılar güvenlik kameralarına yakalandı.
Merkez Kültür Mahallesi Mahatma Gandhi Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerini hedef seçen hırsızlar aynı gece 3 iş yerinde soygun gerçekleştirdi. Yüksek voltajlı elektrik kablosuna aldırış etmeyen hırsızlar kıraathanenin dışarda bulunan klima motorunu çaldı. Başka bir iş yerinde ise çalacak bir şey bulamayan hırsızlar, dışarıdaki avizeleri söküp alarak kayıplara karıştı.

Bahçedeki klima motorunu da çaldılar
Lokanta işletmecisi Fırat Ağalday, sabaha karşı dükkanlarına giren hırsızların avizeleri çaldığını söyledi. Ağalday, "Mobese ve güvenlik kameraları olmasına rağmen hırsızlar bu duruma aldırış etmeden hırsızlık yapabiliyor. Hırsızlık olaylarına karşı bir çare bulunması lazım. Esnaf pandemi yüzünden zaten mağdur bir durumda. Aynı gün içerisinde sabah saatlerinde 3 iş yerine girdi hırsızlar. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Artık dükkanlarımızı kapatıp gidemiyoruz. Aklımız dükkanda acaba gitsek ne çalınmış ne olacak diye düşünüyoruz. Bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.
Kıraathane işletmecisi Faysal Akbulut da, "Gece hırsızlar bahçeye girerek klima motorunu çaldı. Pandemiden dolayı kapalı olduğumuz için hırsızlar rahatça gelip gidiyorlar. Kamera görüntülerine yansımasına rağmen bir türlü hırsızlar bulunamıyor. 4 hırsız arabayı park ederek klima motorunu söküp alıp gidiyor. Yüksek gelirim elektrik olmasına rağmen elektriği kesip alıp getirmişler. Şikayetçi oldum kamera görüntülerini de verdim 2 ayrı noktada kamera görüntüsü var 2 mobese kamera önünden geçiyorlar. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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