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Batman'da bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:51 | Son Güncelleme

Valilikçe, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile suça sürüklenen bir çocuğun gözaltına alınarak tutuklandığı, olaya ilk müdahalede bulunan polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi

Batman'da bir kişinin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi

Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıya ilişkin, saldırıyı gerçekleştiren kişi ile suça sürüklenen bir çocuğun gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı, olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında ise idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde yer alan haberler ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlar üzerine Batman Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana gelen olayla ilgili açıklama yapma gereğinin duyulduğu belirtildi.

28 Ağustos Çarşamba günü saat 15.15 suralarında terminalde kavga meydana geldiği, olayda kesici alet kullanıldığı ve bir yaralının bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine saat 15.19'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekiplerin olay yerinde bir yaralı şahıs ile olayı gerçekleştiren şüpheli şahsı görmeleri üzerine şüpheli suç aleti ile yakalanmış, yaralının ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk edilmesi sağlanmıştır. Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari soruşturma başlatılmış, adli soruşturma sonucu saldırıyı gerçekleştiren R.K. ile suça sürüklenen çocuk A.K. gözaltına alınıp, tutuklanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Batman bıçaklı saldırı

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