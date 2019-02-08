Batman’da bir mübaşir dolandırıcılık iddiası ile tutuklandı

Batman Adliyesinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yürütülen dosyalarda isimleri bulunduğunu söylediği memurlardan para isteyen mübaşir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Batman Adliyesinde görevli olan mübaşir C.T.’nin kamu çalışanlarından, isimlerinin FETÖ dosyalarında yer aldığını söyleyerek para istediği belirlendi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Batman Adliyesi personeli mübaşir C.T.’yi bir memurdan para aldığı sırada suçüstü yaparak yakaladı. Gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan C.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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